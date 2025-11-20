Sabato 22 novembre al PalaBigi di Reggio Emilia si terrà l’edizione 2025 del Freddy Grand Prix, un evento dedicato alla ginnastica italiana con tanti campioni pronti a sfidarsi. Sportface è lieta di annunciare che trasmetterà la diretta dell’evento a partire dalle 16:30.

Al via il Freddy Grand Prix 2025: conduce Giorgia Rossi

La giornalista sportiva Giorgia Rossi sarà la conduttrice di una kermesse dove il pubblico sarà protagonista, potendo votare in tempo reale sui social per una delle due squadre, capitanate da Milena Baldassarri e Giorgia Villa.

Si voterà nei primi due round sul profilo IG del Grand Prix @grandprixginnastica e, nel terzo round, sul profilo IG di Freddy @freddywear. Basterà seguire i profili e votare nelle stories: al termine dei tre momenti, il team più votato in assoluto si aggiudicherà il trofeo.

Reggio Emilia, cuore d’Italia, vestirà con il Tricolore la manifestazione, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comitato Organizzatore e la Federazione Ginnastica d’Italia.

Il Freddy Grand Prix è molto più di una gara: è anche un momento per condividere la passione per lo sport, che unisce persone di ogni età ed interesse. Come del resto ha fatto la cantante Francesca Michielin, ospite speciale di questa edizione, ex atleta ed appassionata di ginnastica.

Dopo la trasmissione dei più importanti eventi nazionali ed internazionali di ginnastica e la produzione degli speciali “FATE: California dreaming ” e “GAMBA: l’ItalGAM to Los Angeles”, Sportface conferma il suo impegno al fianco del movimento ginnico italiano, portando al grande pubblico le emozioni e i valori delle grandi competizioni.