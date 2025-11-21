Il weekend a Las Vegas per Charles Leclerc e la Ferrari è partito nel migliore dei modi e il pilota non ha dubbi: parole chiarissime.

La Ferrari con Charles Leclerc è partita molto bene sul tracciato di Las Vegas per questo weekend e la speranza è che si possa continuare su questa scia positiva. Il pilota, dal canto suo, ha rilasciato parole forti: il suo pensiero è stato infatti molto chiaro, di seguito tutte le dichiarazioni.

Leclerc senza giri di parole: dichiarazioni importanti per il pilota della Ferrari

Il monegasco, a Las Vegas, ha chiuso al primo posto le FP1 e al terzo posto le FP2. Per questo motivo, ha dichiarato: “Non siamo in una posizione sfavorevole”. E poi ha aggiunto: “La Mercedes è molto forte, così come la McLaren e la Red Bull e sarà una lotta serrata. Il venerdì è stato positivo, il ritmo è buono e spero che potremo lottare per la pole position”.

E non è finita qui, perché poi Leclerc ha anche aggiunto: “Ho le idee chiare su cosa voglio cambiare sulla vettura per domani e scopriremo se saranno state le scelte giuste“.