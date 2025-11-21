Incredibile semifinale di Cobolli contro Bergs: l’azzurro consolida l’1-0 di Berrettini e trascina l’Italia in finale di Coppa Davis.

Quella di Flavio Cobolli, in semifinale contro Bergs del Belgio è stata una partita clamorosa, nel punteggio e nell’andamento. Ma anche una partita che ha regalato all’Italia la finale di Coppa Davis per la terza volta di fila.

Cobolli deve ottenere il punteggio di 17-15 al tie break del terzo set per conquistare la finale

Il primo set, Flavio Cobolli contro Bergs l’ha vinto in scioltezza per 6-3. Poi però il belga è cresciuto sempre di più mettendo l’azzurro in difficoltà e vincendo il secondo set al tie break 6-7. Poi nel terzo set si è visto dell’incredibile.

Cobolli è rimasto in piedi, nonostante le tante difficoltà, ed è riuscito alla fine a conquistare la vittoria per 7-6 in un tie break folle vinto con il punteggio finale di 17-15. Il tutto a settimo match point a favore.

Al termine della gara, l’azzurro ha dichiarato: “So solo che siamo un gruppo di 5 ragazzi che mette tutto quello che ha ogni volta che scende in campo. Sono riuscito a portare a casa questa vittoria solamente grazie a loro. Siamo una squadra molto unita in cui lottiamo l’uno per l’altro. Stiamo provando a raggiungere il nostro sogno che sapete tutti qual è”.

“Voglio ringraziarvi – ha aggiunto – perché mi avete dato una grande mano, giocare così è molto più facile. Oggi devo essere sincero: ho rischiato un po’. Questa è la mia partita ideale. Ho sempre cercato di andare al terzo, ora giuro che non l’ho fatto apposta. Ho vissuto il mio più grande sogno, grazie a tutti”.

“Ci tenevo a dedicare questa vittoria a mia mamma che non è solita venire a questi appuntamenti, a mio fratello che sta continuando a piangere e ad un mio grande amico che spero possa tornare presto a giocare a calcio (Bove, ndr.)”, ha detto in conclusione.