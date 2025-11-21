Serie A Unipol, due sfide imperdibili nel weekend su Sky e NOW: Trento-Treviso e Trieste-Milano in diretta
La 9ª giornata porta spettacolo nella Casa dello Sport: sabato la sfida di Trento anche su Cielo, domenica big match a Trieste
Il grande basket italiano continua a essere protagonista su Sky Sport e in streaming su NOW, che trasmettono in diretta la stagione 2025/2026 della Serie A Unipol. La 9ª giornata di regular season propone due incontri di altissimo interesse, in onda nel weekend sui canali della Casa dello Sport.
Sabato 22 novembre – Trento vs Treviso alle 18.15
Si parte sabato dalla BTS Arena, dove la Dolomiti Energia Trentino affronta la Nutribullet Treviso Basket.
L’incontro sarà trasmesso alle 18.15 su:
Sky Sport Basket
NOW
Cielo (in chiaro)
Telecronaca affidata a De Rosa/Macchi.
Domenica 23 novembre – Trieste vs Milano alle 16
Il weekend prosegue domenica al Palatrieste, teatro della sfida tra Pallacanestro Trieste ed EA7 Emporio Armani Milano.
Palla a due alle 16.00, con studio pre partita dalle 15.30.
Diretta su:
Sky Sport Basket
NOW
Telecronaca Solaini/Meneghin.
Risultati, classifiche e highlights
Come sempre, il campionato di Serie A Unipol trova spazio anche su:
Sky Sport 24 (news e aggiornamenti)
skysport.it ed Insider
APP Sky Sport
Profili social ufficiali di Sky Sport
Un’offerta completa che accompagna gli appassionati per tutta la stagione.
Programmazione Serie A Unipol su Sky e NOW – 9ª giornata
Sabato 22 novembre
|Partita
|Orario
|Canali
|Telecronaca
|Trento – Treviso
|18.15
|Sky Sport Basket, NOW, Cielo
|De Rosa/Macchi
Domenica 23 novembre
|Partita
|Orario (pre)
|Canali
|Telecronaca
|Trieste – Milano
|16.00 (pre 15.30)
|Sky Sport Basket, NOW
|Solaini/Meneghin