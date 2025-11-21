Sky si assicura i diritti del Guinness Men’s Six Nations e del Nations Championship 2026
Due tra i più prestigiosi tornei del rugby mondiale arrivano in esclusiva nella Casa dello Sport: dalle sfide storiche del Sei Nazioni alla nuova competizione globale a 12 team
La Casa dello Sport di Sky amplia ulteriormente la propria offerta dedicata alla palla ovale: l’emittente ha infatti acquisito in esclusiva i diritti di trasmissione del Guinness Men’s Six Nations 2026 e del nuovo Nations Championship, la competizione che riunirà le migliori nazionali del pianeta.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Due tornei di altissimo profilo, disponibili integralmente su Sky e in streaming su NOW, che renderanno il 2026 un anno straordinario per gli appassionati di rugby.
Guinness Men’s Six Nations 2026: si parte tra il 5 e il 7 febbraio
L’edizione 2026 del torneo più iconico del rugby europeo prenderà il via nel weekend compreso tra il 5 e il 7 febbraio, aprendo la 132ª edizione del campionato continentale.
L’Italia sarà al via per il ventisettesimo anno consecutivo, affiancata da:
Inghilterra
Scozia
Irlanda
Galles
Francia
La conclusione è fissata per sabato 14 marzo 2026.
Oltre al torneo principale, arriveranno su Sky anche:
Guinness Men’s U20 Six Nations
Guinness Women’s Six Nations
che completeranno la copertura dedicata ai talenti e alle nazionali femminili.
Nations Championship: il nuovo torneo mondiale a 12 squadre
Dall’estate 2026 debutterà il Nations Championship, una competizione pensata per unificare i tradizionali test match delle finestre estive e autunnali.
Le squadre partecipanti saranno:
Le sei nazioni del Sei Nazioni
Le quattro del The Rugby Championship:
Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica
Giappone
Fiji
Calendario 2026:
Rounds 1–3: dal 4 al 18 luglio
– L’Italia affronterà Giappone, Nuova Zelanda, Australia
Rounds 4–6: dal 6 al 21 novembre
– Gli Azzurri contro Sudafrica, Argentina, Fiji
Final weekend: 27–28–29 novembre 2026
Una stagione di grande rugby su Sky
Con il Guinness Men’s Six Nations e il Nations Championship, Sky consolida un’offerta rugbistica sempre più ricca, che già comprende:
United Rugby Championship, con le migliori franchigie internazionali
Top 14, il massimo campionato francese
Il tutto accompagnato dalla qualità editoriale e dagli approfondimenti della redazione di Sky Sport.