La Casa dello Sport di Sky amplia ulteriormente la propria offerta dedicata alla palla ovale: l’emittente ha infatti acquisito in esclusiva i diritti di trasmissione del Guinness Men’s Six Nations 2026 e del nuovo Nations Championship, la competizione che riunirà le migliori nazionali del pianeta.

