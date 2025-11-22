Giornata intensa e ricca di appuntamenti per lo sport: di seguito l’intero programma per questo sabato 22 novembre con gli orari e dove vedere gli eventi.

Giornata impegnativa e ricca di eventi per lo sport. Evento di giornata, il Freddy Gran Prix di Atletica, in diretta streaming su SPORTFACE TV. Il tennis torna a prendersi la scena con la seconda semifinale di Coppa Davis. Spazio anche al calcio con gli appuntamenti dei campionati di massima serie sia maschile che femminile. Inoltre, oggi si concluderanno per l’Italia le Quilter Nations Series 2025 di rugby: nel terzo ed ultimo test match, gli azzurri ospiteranno il Cilenella. Una sfida sfida che avrà inizio alle ore 21.10 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Tutto il programma della giornata

1.00 Speed Skating, Coppa del Mondo Calgary: Division A 1000 donne e uomini, 3000 donne e 5000 uomini – YouTube Skating ISU, discovery+

1.30 F1, GP Las Vegas: prove libere 3 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

5.00 F1, GP Las Vegas: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita ore 14.00 TV8 HD, tv8.it

5.30 Beach volley, Mondiali: semifinali maschili e femminili – VBTV

8.00 Curling femminile, Europei: Italia-Lituania, Cechia-Danimarca, Svizzera-Svezia, Scozia-Turchia, Norvegia-Germania – The Curling Channel

8.25 Sci freestyle, Coppa del Mondo Stubai: slopestyle, qualificazioni maschili – Nessuna copertura tv/streaming

9.00 Bob, Coppa del Mondo Cortina: monobob femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.00 Calcio a 5 femminile, Mondiali: Gruppo B, Colombia-Canada – FIFA+

10.00 Short Track, World Tour Gdansk: ripescaggi – YouTube Skating ISU

10.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: qualificazioni HS140 femminile – Nessuna copertura tv/streaming

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Gurgl: slalom speciale maschile, 1a manche – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

11.20 Sci freestyle, Coppa del Mondo Stubai: slopestyle maschile e femminile – Rai Play Sport 1, discovery+

11.30 Pattinaggio artistico, Finlandia Trophy: free program coppie d’artistico – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

12.00 Tennis, Coppa Davis: semifinali, Spagna-Germania – SuperTennis HD, SuperTenniX

12.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: HS140 femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

12.30 Calcio femminile, Serie A: Genoa-Napoli – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio a 5 femminile, Mondiali: Gruppo B, Spagna-Thailandia – FIFA+

13.00 Bob, Coppa del Mondo Cortina: bob a 2 maschile – Rai Play Sport 2, YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.15 Pattinaggio artistico, Finlandia Trophy: free program individuale maschile – Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, sintesi in differita 15.15 Rai Sport HD

13.30 Curling, Europei: Italia-Norvegia, Germania-Scozia, Svizzera-Svezia, Cechia-Austria, Polonia-Danimarca – The Curling Channel

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Gurgl: slalom speciale maschile, 2a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

14.00 Short Track, World Tour Gdansk: finali – YouTube Skating ISU, discovery+

14.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: qualificazioni HS140 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

15.00 Calcio femminile, Serie A: Ternana-Parma – DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Udinese-Bologna – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Cagliari-Genoa – DAZN, DAZN 2

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: HS140 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

16.20 Scherma: 1^ Prova Nazionale Cadetti/Giovani/Assoluti di Fioretto e Spada – Diretta streaming su “Assalto – La TV della scherma”

16.30 Atletica: Freddy Gran Prix – Diretta Streaming su Sportface Tv

16.30 Pattinaggio artistico, Finlandia Trophy: free program individuale femminile – Rai Sport HD (fino alle 17.50), Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Juventus – DAZN, DAZN 1

18.00 Volley, SuperLega: Cisterna-Milano – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Speed Skating, Coppa del Mondo Calgary: Division B 500 uomini e donne – Nessuna copertura tv/streaming

18.15 Basket, Serie A: Trentino-Treviso – Cielo, LBA TV, Sky Sport Basket, cielotv.it, Sky Go, NOW

18.30 Curling femminile, Europei: Italia-Svizzera, Svezia-Scozia, Danimarca-Turchia, Norvegia-Cechia, Germania-Lituania – The Curling Channel

18.40 Pattinaggio artistico, Finlandia Trophy: free dance danza sul ghiaccio – Rai Play Sport 1, discovery+

19.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Macerata – DAZN, VBTV

20.30 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Roseto – flima.tv

20.30 Speed Skating, Coppa del Mondo Calgary: Division A 500 uomini e donne e 1500 uomini e donne – YouTube Skating ISU, discovery+

20.30 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Firenze – Rai Play Sport 1, VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Atalanta – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

21.10 Rugby, Quilter Nations Series: Italia-Cile – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, NOW

23.55 Speed Skating, Coppa del Mondo Calgary: Division B 1500 uomini e donne – Nessuna copertura tv/streaming