Il presidente FIS celebra le 25 medaglie conquistate a Manama: “Una prestazione straordinaria che conferma il valore del movimento Master”

Un Mondiale da ricordare, quello Master 2025 appena concluso in Bahrein. A tracciarne il bilancio è il presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, che ieri ha seguito da vicino le ultime gare insieme al vicepresidente vicario Daniele Garozzo e al capodelegazione Leonardo Patti.

“È stato un Mondiale da record, nel segno della passione dei nostri Veterani. Il miglior spot possibile per la scherma italiana”, ha dichiarato Mazzone commentando le 25 medaglie conquistate dall’Italia: 9 ori, 10 argenti e 6 bronzi, otto podi in più rispetto al precedente primato di Zara 2022.

Un risultato impreziosito dal debutto della categoria 40+, ma costruito soprattutto grazie a una prestazione corale di altissimo livello da parte di tutto il team Italia.

Mazzone: “La passione guida tutto. Questo movimento è una priorità”

Il presidente federale ha espresso grande soddisfazione soprattutto per l’entusiasmo dimostrato dagli atleti:

“È bellissimo aver conquistato 25 medaglie, ma ancora più emozionante è stato vedere la passione che anima i nostri Veterani, dai quarantenni agli over 70, dentro e fuori la pedana”.

L’Italia chiude il Mondiale al secondo posto del medagliere, dietro soltanto agli Stati Uniti e davanti a Paesi come Francia e Germania.

“È un segnale forte della qualità del nostro movimento Master. Con il presidente dell’AMIS, Leonardo Patti, con cui mi sono congratulato per il lavoro della delegazione, abbiamo condiviso le prospettive di sviluppo del settore Veterani, che per noi resta una priorità assoluta”.

Mazzone ha ricordato anche la sua personale esperienza nel circuito:

“Ho gareggiato fino allo scorso dicembre divertendomi tantissimo. Quello che ti fa continuare è la passione: l’emozione dell’assalto, la gioia della stoccata, la rabbia quando si subisce. È uno spot meraviglioso per la scherma. Quanto vissuto in questi giorni è stato unico”.

Staff e presenze istituzionali

La spedizione italiana, guidata da Leonardo Patti, ha potuto contare su uno staff tecnico e medico di assoluto livello:

Paolo Bottari e Lorenzo Giannini (fioretto)

Roberto Amalfitano e Francesco Maria Soprana (sciabola)

Elisa Vanni e Anna Ferni (spada)

La dottoressa Beatrice Taffelli

Chiara Alfano per la segreteria FIS

L’Italia ha ricevuto anche la visita dell’Ambasciatore in Bahrein Andrea Catalano.

Orgoglio azzurro anche la presenza come official FIE del direttore di torneo Giuseppe Bucca e dell’arbitro Simona Pierucci, entrambi al loro terzo Mondiale del 2025 dopo le rassegne giovanile di Wuxi e Assoluti di Tbilisi.

Medagliere Italia – Mondiale Master Manama 2025

9 Ori

Federico Bollati (spada maschile 40+)

Costanza Drigo (sciabola femminile 50+)

Ugo Balestrieri (fioretto maschile 40+)

Filippo Pesce (fioretto maschile 50+)

Squadra fioretto maschile Grand Veteran: Marco Bosio, Michele De Santis, Maurizio Galvan, Fabio Miraldi, Francesco Tiberi

Magda Melandri (fioretto femminile 60+)

Marta Cammilletti (fioretto femminile 40+)

Squadra fioretto femminile Veteran: Martina Ganassin, Marta Cammilletti, Francesca Zurlo, Paola Quadri, Elena Benucci

Squadra sciabola maschile Grand Veteran: Giulio Paroli, Riccardo Carmina, Enrico Antinoro, Luca Falaschi, Alberto Feira Chios

10 Argenti

(invariati, riscritti in forma pulita)

Daniela Colaiacomo (sciabola femminile 50+)

Giuliano Pianca (spada maschile 70+)

Squadra spada maschile Grand Veteran: Giuliano Pianca, Giuseppe Marino, Luca Magni, Umberto Spanò, Riccardo Bonsignore Zanghì

Squadra sciabola femminile Grand Veteran: Iris Gardini, Maria Teresa Conconi, Antonella Parpaiola, Margherita Camerin, Rosangela Topatigh

Squadra sciabola femminile Veteran: Daniela Colaiacomo, Veronica De Cicco, Costanza Drigo, Martina Giannecchini, Martina Ganassin

Squadra fioretto maschile Veteran: Ugo Balestrieri, Fabio Di Russo, Jacopo Inverardi, Filippo Pesce, Lorenzo Richiardi

Martina Ganassin (fioretto femminile 50+)

Alberto Feira Chios (sciabola maschile 60+)

Squadra fioretto femminile Grand Veteran: Iris Gardini, Gianna Cirillo, Magda Melandri, Maria Franca Col, Liqin Wei

Squadra sciabola maschile Veteran: Francesco Gallovotti, Lorenzo Giacinto Morretta, Camillo Matrigali, Roberto Napoli, Jacopo Spilimbergo

Squadra sciabola maschile Grand Veteran: Enrico Antinoro, Riccardo Carmina, Luca Falaschi, Alberto Feira Chios, Giulio Paroli

6 Bronzi