755 atleti U17 in pedana alla Fiera di Roma: spettacolo nella spada e nel fioretto. Sabato tocca alla categoria Giovani, domenica agli Assoluti.

Una giornata intensa, affollata e di altissimo livello tecnico ha inaugurato la Prima Prova Nazionale Cadetti di fioretto e spada alla Fiera di Roma. Ben 755 atleti Under 17 hanno animato le 63 pedane della struttura capitolina, dando il via al weekend che proseguirà sabato con i Giovani e domenica con gli Assoluti.

A conquistare il gradino più alto del podio sono stati Pietro De Gaetano e Sofia Quirini nelle prove di spada, Luca Guidi ed Elisa Fattori in quelle di fioretto.

Spada maschile: De Gaetano vince una finale thrilling

Una finale decisa all’ultima stoccata ha incoronato Pietro De Gaetano (Roma Fencing), capace di superare Tommaso Cuttica (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea) con un tirato 15-14.

Sul terzo gradino del podio sono saliti:

Andrea Bossalini (Pettorelli Piacenza)

Paolo Maria Tolve (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo)

Top 8: Francesco Uberti, Andrea Colombo, Lorenzo Ippoliti, Lorenzo Cafarotti.

Spada femminile: dominio di Sofia Quirini

Splendida vittoria per Sofia Quirini (Circolo della Scherma Terni), che in finale ha avuto la meglio su Francesca Aina (Pro Novara Scherma).

Bronzi per:

Matilde Bua (CUS Catania)

Ilaria Zambrini (Circolo Scherma Imola)

Tra le migliori 8: Giulia Ferioli, Payam Kumari, Anita Negroni, Lucia Grasso.

Fioretto maschile: Guidi imprime il ritmo

Nel fioretto maschile il successo porta la firma di Luca Guidi (Frascati Scherma), primo davanti a Giuseppe Di Martino (Club Scherma Salerno).

Bronzo ex aequo per:

Davide Alteri (Frascati Scherma)

Riccardo Mancini (Frascati Scherma)

Completano la top 8: Giovanni Pierucci, Tommaso Rovaris, Sebastian Binotto, Lorenzo Mariani.

Fioretto femminile: Fattori chiude la giornata con il botto

La gara conclusiva del venerdì, quella delle fiorettiste, ha premiato Elisa Fattori (Club Scherma Jesi), vincente su Gloria Pasqualino (Frascati Scherma).

Il podio è stato completato da:

Elena Picchi (Fides Livorno)

Giorgia Bedeschi (Fondazione Bentegodi Verona)

Top 8: Sveva Federici, Zoe Segat, Sofia Mancini, Maria Vittoria Trombetti.

I prossimi appuntamenti: Giovani e Assoluti

La Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti prosegue:

Sabato con la giornata dedicata agli Under 20, dalle 16.20 in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, sulla piattaforma Sportface (accesso gratuito previa registrazione).

Domenica spazio agli Assoluti, con live dalle 15.00.

Un weekend che conferma Roma capitale della scherma giovanile e assoluta.

Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto e spada | Roma, 21-23 novembre 2025

Venerdì 21 novembre – CADETTI (Su Assalto TV dalle ore 17.30)

Spada Maschile U.17 – QUI i risultati

Classifica (222): 1. Pietro De Gaetano (Roma Fencing), 2. Tommaso Cuttica (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea), 3. Andrea Bossalini (Pettorelli Piacenza), 3. Paolo Maria Tolve (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo), 5. Francesco Uberti (Accademia Scherma Marchesa Torino), 6. Andrea Colombo (Club Scherma Legnano), 7. Lorenzo Ippoliti (Club Scherma Roma), 8. Lorenzo Cafarotti (Circolo della Scherma Anzio)

Spada Femminile U.17 – QUI i risultati

Classifica (162): 1. Sofia Quirini (Circolo della Scherma Terni), 2. Francesca Aina (Pro Novara Scherma), 3. Matilde Bua (CUS Catania), 3. Ilaria Zambrini (Circolo Scherma Imola SSD), 5. Giulia Ferioli (Club Scherma Roma), 6. Payam Kumari (Minervium Academy), 7. Anita Negroni (Circolo Scherma Imola SSD), 8. Lucia Grasso (Methodos S. Agata Lì Battiati)

Fioretto Maschile U.17 – QUI i risultati

Classifica (229): 1. Luca Guidi (Frascati Scherma), 2. Giuseppe Di Martino (Club Scherma Salerno), 3. Davide Alteri (Frascati Scherma), 3. Riccardo Mancini (Frascati Scherma), 5. Giovanni Pierucci (Fides Livorno), 6. Tommaso Rovaris (Schermabrescia), 7. Sebastian Binotto (Comini Padova), 8. Lorenzo Mariani (Schermabrescia)

Fioretto Femminile U.17 – QUI i risultati

Classifica (142): 1. Maria Elisa Fattori (Club Scherma Jesi), 2. Gloria Pasqualino (Frascati Scherma), 3. Elena Picchi (Fides Livorno), 3. Giorgia Bedeschi (Fondazione Marcantonio Bentegodi Verona), 5. Sveva Federici (Fides Livorno), 5. Zoe Segat (Club Scherma Jesi), 7. Sofia Mancini (Frascati Scherma), 8. Maria Vittoria Trombetti (Club Scherma Jesi)