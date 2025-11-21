Coppa del Mondo Paralimpica: Italia ancora protagonista a Nakhon Ratchasima. Oro per Giordan nella sciabola, bronzo Markowska nella spada
Nella tappa thailandese arrivano altre due medaglie per gli azzurri: Giordan domina la sciabola maschile A, Markowska sul podio nella spada femminile B. Il bottino sale a sei podi.
Continua il momento magico della scherma paralimpica italiana nella prima tappa stagionale di Coppa del Mondo in Thailandia. Anche nel venerdì di gare l’Italia porta a casa due medaglie preziose: l’oro di Edoardo Giordan nella sciabola maschile categoria A e il bronzo di Julia Markowska nella spada femminile categoria B.
Giordan irresistibile: ottava vittoria in carriera in Coppa del Mondo
Prova di assoluto spessore quella di Edoardo Giordan, portacolori delle Fiamme Oro, capace di imporsi con autorità dal primo all’ultimo assalto.
Sedicesimi: 15-4 su Songchamrat (THA)
Ottavi: 15-4 contro Sim (KOR)
Quarti: 15-6 sul polacco Ziomek
Semifinale: 15-8 su Julius Haupt (GER)
Finale: 15-11 su Maurice Schmidt (GER)
Con questo successo Giordan arriva a otto vittorie individuali in Coppa del Mondo, confermandosi uno dei riferimenti assoluti della sciabola A.
Buona prova anche per Mattia Galvagno, sconfitto ai quarti dal “neutrale” Mikhail Karpov e classificato settimo.
Markowska sul podio nella spada femminile B
L’Italia festeggia anche il bronzo di Julia Markowska, protagonista di un percorso brillante:
Ottavi: 15-8 su Sangani (FRA)
Quarti: 15-8 su Strawinska (POL)
Semifinale: stop contro Saysunee Jana (THA), poi vincitrice della gara
Per Markowska si tratta del quinto podio in Coppa del Mondo.
Nella spada femminile A, Sofia Garnero chiude al 10º posto.
Italia a quota sei medaglie: il punto dello staff tecnico
Con le due medaglie di oggi, il bottino azzurro sale a sei podi in questa tappa thailandese. A guidare la delegazione italiana sono:
Alessandro Paroli (fioretto)
Antongiulio Stella (sciabola)
Michele Tarantini (spada)
Ieri erano arrivati tre ori firmati Andreea Mogos (sciabola B), Michele Massa (B) e Luca Platania Parisi (fioretto A), insieme all’argento di Emanuele Lambertini.
Domani si chiude con le ultime prove individuali:
Fioretto femminile: in pedana Andreea Mogos (B) e Sofia Garnero (A)
Spada maschile: in azione Luca Platania Parisi, Emanuele Lambertini ed Edoardo Giordan (A), Michele Massa (B)
RISULTATI UFFICIALI
Coppa del Mondo Paralimpica – Sciabola Maschile A (21 novembre 2025)
Classifica:
Edoardo Giordan (ITA)
Maurice Schmidt (GER)
Mikhail Karpov
Julius Haupt (GER)
Mattia Galvagno (ITA)
Coppa del Mondo Paralimpica – Spada Femminile B (21 novembre 2025)
Classifica:
Saysunee Jana (THA)
Viktoria Boykova
Julia Anna Markowska (ITA)
Kristina Fiaklistava
Coppa del Mondo Paralimpica – Spada Femminile A (21 novembre 2025)
Classifica:
Sunmi Kim (KOR)
Gemma Collis (GBR)
Chui Yee Yu (HKG)
Hyo Kyeong Kwon (KOR)
Sofia Garnero (ITA)