Nella tappa thailandese arrivano altre due medaglie per gli azzurri: Giordan domina la sciabola maschile A, Markowska sul podio nella spada femminile B. Il bottino sale a sei podi.

Continua il momento magico della scherma paralimpica italiana nella prima tappa stagionale di Coppa del Mondo in Thailandia. Anche nel venerdì di gare l’Italia porta a casa due medaglie preziose: l’oro di Edoardo Giordan nella sciabola maschile categoria A e il bronzo di Julia Markowska nella spada femminile categoria B.

