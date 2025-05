Lorenzo Musetti torna in campo dopo la sconfitta a Roma contro Alcaraz, l’inizio della sua avventura francese non è dei migliori.

Lorenzo Musetti arriva al Grande Slam di Parigi tra i favoriti per le fasi finali. L’azzurro è stato protagonista negli Internazionali d’Italia, battendo Medvedev e Zverev tra ottavi e quarti di finale. La grande sfida con Sinner in finale è stato un sogno andato in frantumi a causa di Carlos Alcaraz, che ha battuto entrambi gli italiani vincendo anche la finale di Roma.

In attesa del debutto di Sinner contro Rinderknetch, Musetti prova a ripetersi anche in Francia, puntando in alto e cercando la definitiva consacrazione. Le difficoltà nel primo turno di qualificazione, tuttavia, non sono mancate. Nessun break nei primi sei giochi del primo set, poi lo svantaggio sia sul 3-4 che sul 4-5. Il tedesco Yannick Hanfmann ha messo l’azzurro alle strette, provando il tutto per tutto.

Parigi, Musetti soffre all’esordio: primo set vinto in rimonta

Hanfmann ha cominciato alla grande, facendo una partita quasi perfetta. Pian piano, però, il braccio si è dimostrato sempre meno sciolto. Musetti ha cominciato ad ingranare sul 5-5, sfruttando anche gli errori del tedesco, specie sulle palle basse e centrali. L’azzurro vince il break ai vantaggi e, dopo il cambio campo, chiude il set al servizio.

Il secondo set sarà decisivo per capire come sta Musetti, non solo dal punti di fisico. Le lamentale e il nervosismo non sono mancati, il tennista dovrà essere più deciso su ogni punto. Il primo set è stato troppo sofferto, ma vinto. È la fotografia che rappresenta il momento di Musetti in queste ultime settimane.