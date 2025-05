Al Brixia Next Gen, il meeting internazionale dedicato agli under 18, nello sprint, 100 metri femminili, domina, come da copione, Kelly Doualla.

Si è tenuto, domenica 25 maggio, a Bressanone (Bolzano) il Brixia Next Gen, il meeting internazionale dedicato agli under 18 che ha raccolto il testimone dal celebre Brixia Meeting, per oltre quarant’anni un appuntamento fisso nel calendario dell’atletica giovanile internazionale.

Nello sprint, Kelly Doualla (Lombardia/Cus Pro Patria Milano) ha vinto i 100 metri con il tempo di 11″52. Al secondo posto Carlotta Suppini in 11″89 e al terzo Benedetta Dambruoso in 11″96.

L’evento è stato organizzato dal Comitato FIDAL Alto Adige-Südtirol in collaborazione con la società S.G. Eisacktal Raiffeisen e con il supporto logistico del CR Lombardia.