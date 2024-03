F1, Jos Verstappen rincara la dose: “Tutto quel che sta succedendo sta condizionando Max”

Jos Verstappen, padre di Max, tre volte campione del mondo in F1 con la Red Bull, torna a parlare del team principal Christian Horner, recentemente assolto dall’indagine interna per un presunto “comportamento improprio” nei confronti di una dipendente. Ai microfoni del Daily Mail, Jos Verstappen si è detto “solidale con la donna coinvolta, con tutto quello che ha passato, ma vedremo cosa succederà”, le sue parole. Se è il momento di metterci una pietra sopra? “Penso che sia un po’ troppo tardi per farlo adesso – spiega -. Se è quello che vuole, bene, ma non credo che sarà possibile. Non voglio parlare troppo perché creerebbe problemi. La cosa più importante per me è che Max sia felice, questo è ciò che conta per me, voglio solo che sia felice”. E a tal proposito, “tutte queste cose che stanno accadendo, stanno condizionando Max – rincara la dose papà Verstappen –. Si parla solo di Horner e di quello che è successo in quella situazione. Nella conferenza stampa che ha tenuto l’altro giorno si è parlato solo di lui e dei suoi problemi, quando invece dovremmo parlare di Max, della macchina, delle sue prestazioni in gara”.