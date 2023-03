F1, Jordan e il retroscena su Corinna Schumacher: “Reclusa da 10 anni per proteggere Michael”

Eddie Jordan, ex team manager di F1 di Schumacher, ha rilasciato una lunga intervista al Sun. Ecco le sue parole sulla moglie di Michael, Corinna: “Ha rinunciato a una vita pubblica dal giorno dell’incidente per tenere il riserbo sulle sue condizioni e voglio contribuire al rispetto di questa riservatezza. Da dieci anni Corinna non va a una festa, a un pranzo o a qualsiasi occasione pubblica che possa esporla, perché chiunque la incontri vuole sapere delle condizioni del marito. E lei fa di tutto per evitare questa eventualità a priori. Anche per il figlio Mick è molto difficile in queste condizioni farsi strada nel mondo dei motori: avrebbe bisogno di esprimersi liberamente”.

E ancora: “In tanti vogliono fargli visita, ma Corinna ha sempre rispettato le regole rigide e lo trovo assolutamente comprensibile”, prosegue Jordan. Non critico l’atteggiamento di Corinna, anzi voglio dare un contributo al rispetto della sua riservatezza: è l’unico modo in cui possa dare loro una mano. Michael mi manca tantissimo, manca a tutti. Figuriamoci alla moglie e ai suoi figli”.