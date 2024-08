F1, incidente per Antonelli a Monza: sbatte contro le barriere, bandiera rossa

Grande emozione a Monza per il debutto di Andrea Kimi Antonelli sulla Mercedes, in occasione delle prove libere 1 del GP d’Italia di F1. Il giovanissimo talento italiano scende subito in pista con la monoposto delle Frecce d’Argento ma la sua sessione dura appena dieci minuti: Antonelli, infatti, nel corso di un giro veloce in cui stava spingendo per riprendersi la testa della classifica, ha perso il controllo della Mercedes in ingresso della parabolica, sbattendo violentemente contro le barriere. Esposta immediatamente la bandiera rossa, con il pilota italiano che fortunatamente sta bene ed è uscito senza problemi dalla vettura.

Antonelli into the wall!

It’s a high-speed spin into the barrier at Parabolica for the youngster, who reports over the radio that he’s OK.

The red flags are out #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/aQQQPqjaeb

