F1, i precedenti Ferrari nel GP di Cina: 4 vittorie in 16 edizioni

Il GP di Cina rappresenta da sempre una tappa cruciale nel calendario della Formula 1, con il circuito di Shanghai che offre un palcoscenico all’avanguardia per le sfide tra i migliori piloti del mondo. Lungo i suoi 5.451 metri di asfalto, disegnati dall’architetto Hermann Tilke, si sono consumate storie epiche e trionfi memorabili, tra cui quelli della Ferrari.

La Scuderia Ferrari ha lasciato un’impronta netta su questa pista, conquistando quattro vittorie in sedici occasioni. La prima vittoria della Ferrari in Cina è occorsa proprio nell’anno di debutto del circuito di Shanghai, avvenuta nella penultima gara della stagione 2004. In quell’occasione, fu Rubens Barrichello a scrivere per la prima volta il nome della scuderia di Maranello nella storia del GP di Cina, dominando con la sua F2004 e portando a casa una tripletta per la Ferrari, grazie anche alla pole position e al giro veloce di Michael Schumacher.

Due anni dopo, nel GP di Cina del 2006, fu la volta di Schumacher a centrare il successo in una gara dalle sfide imprevedibili. Il pilota di Hürth dovette affrontare una rimonta epica dopo essere stato inizialmente distanziato dalla Renault di Fernando Alonso, che, sotto la pioggia, sembrava trovarsi molto più a suo agio. Una volta cha la pista tornò asciutta, tuttavia, la velocità e la determinazione di Schumacher lo condusse alla vittoria finale.

Il 2007 portò con sé un altro trionfo fondamentale per la Ferrari, con Kimi Raikkonen che approfittò degli errori dei suoi avversari (quello di Hamilton in primis) per riaprire la lotta al titolo mondiale, che venne vinto proprio dal finlandese nell’ultima gara della stagione, in Brasile. Ma è nel 2013 che la Ferrari ha lasciato il suo ultimo segno vincente nel GP di Cina, con Fernando Alonso che dominò la gara con maestria, superando sia Sebastian Vettel che Lewis Hamilton e portando a casa una vittoria indiscussa.

Mentre riflettiamo su questi trionfi passati, non possiamo fare a meno di guardare al presente e chiederci se la Ferrari sarà in grado di replicare i successi anche questa domenica, in occasione della diciassettesima edizione del GP cinese. Con un inizio di campionato così promettente e una vettura finalmente competitiva, i tifosi della Rossa sperano di vedere nuovi capitoli gloriosi scritti sulle curve di Shanghai.