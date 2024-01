F1, Haas: Ayao Komatsu è il nuovo Team Principal, addio a Gunther Steiner dopo 8 anni

Ayao Komatsu è il nuovo Team Principal della Haas. Il 47enne giapponese prende il posto dello storico Gunther Steiner, che lascia il suo incarico dopo otto anni. Komatsu ora supervisionerà tutti gli elementi dell’azienda e si assumerà la responsabilità della strategia complessiva del team e delle prestazioni in pista della macchina. “Vorrei iniziare estendendo i miei ringraziamenti a Guenther Steiner per tutto il suo duro lavoro negli ultimi dieci anni e gli auguro ogni bene per il futuro. Andando avanti come organizzazione era chiaro che dovevamo migliorare le nostre prestazioni in pista. Nel nominare Ayao Komatsu come Team Principal, fondamentalmente poniamo l’ingegneria al centro della nostra gestione”, le parole di Gene Haas, proprietario del team MoneyGram Haas F1 Team. “Abbiamo ottenuto alcuni successi, ma dobbiamo essere coerenti nel fornire risultati che ci aiutino a raggiungere i nostri obiettivi più ampi come organizzazione. Non vedo l’ora di lavorare con Ayao e di migliorare i risultati della nostra stagione”.