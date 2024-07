F1, GP Ungheria: nubifragio e grandine, danni all’hospitality McLaren

Un nubifragio si è abbattuto sull’Hungaroring nella giornata di ieri, mercoledì 17 luglio. Nel sito che ospiterà da venerdì il Gran Premio di Ungheria, tredicesima prova del Mondiale di Formula 1, allagamenti e qualche preoccupazione tra paddock e pit lane. Dopo l’acquazzone, infatti, è arrivata anche la grandine e il tetto dell’hospitality McLaren ha riportato qualche danno. Un nuovo inconveniente per la scuderia di Woking, dopo che in Spagna, qualche settimana fa, aveva dovuto fare i conti con un incendio. Le previsioni meteo comunque sono in netto miglioramento e il sole dovrebbe essere presente per tutto il week-end di gara, toccando addirittura una temperatura superiore ai 30 gradi.

PADDOCK STORM DAMAGE#mclarenF1 can’t take a trick. Having just got their fire-damaged motorhome repaired in time for the Silverstone race, yesterday the roof was ripped off by storm winds. It was ripped off on Monday night as well.

And a large video screen at the entrance to… pic.twitter.com/WO1P7LG9Zu

— Kym Illman (@KymIllman) July 18, 2024