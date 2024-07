F1 GP Ungheria, Marko: “Gli aggiornamenti non hanno funzionato”

A Sky Sport Germania, il consigliere di punta della Red Bull, Helmut Marko, ha parlato di cosa non ha funzionato durante il Gp d’Ungheria: “Gli aggiornamenti hanno prodotto tempi sul giro migliori, ma non così tanti come ci si aspettava e certamente non così tanti come si aspettava Max Verstappen. Peccato. Questo ha influito sicuramente. Adesso aspettiamo il GP del Belgio a Spa-Francorchamps per valutare realmente gli aggiornamenti. Serve una visione più ampia di quello che abbiamo portato”.

“Abbiamo sottovalutato completamente la difficoltà dei sorpassi qui. Pensavamo che il nostro vantaggio in termini di velocità fosse sufficiente, ma non riuscivamo a sorpassare. Ecco perché la nostra strategia era sbagliata. Contavamo su una mano dagli aggiornamenti che non è arrivata”, ha chiuso Marko.