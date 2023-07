F1 GP Ungheria 2023, Horner: “Verstappen straordinario, con Hamilton battaglia vecchia scuola”

Christian Horner, team principal della Red Bull, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria di Max Verstappen nel GP d’Ungheria 2023: “E’ un pilota straordinario, non ci sono parole per descriverlo: ha concluso una gara eccezionale, ottenendo insieme al team il record di vittorie. Si tratta di risultato fantastico, che è motivo d’orgoglio. Merito anche degli ingegneri per il lavoro svolto sul set up della monoposto“. Horner ha poi aggiunto: “Hamilton è partito male, diversamente da noi. Ma tra due grandi piloti come lui e Max c’è stata una battaglia vecchia scuola. Si sono avvicinati molto tra loro, ma sempre mantenendo un comportamento corretto“.