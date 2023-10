F1 GP Stati Uniti 2023, risultati e classifica prove libere 1: Verstappen in testa, secondo Leclerc

La Formula 1 torna in pista per le prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti. Durante il weekend, questa è l’unica sessione di prove libere disponibile, in quanto sulla pista di Austin andrà in scena un weekend sprint. Il primo a scendere in pista è Daniel Ricciardo, di ritorno dall’infortunio al polso che lo ha tenuto fuori per quasi due mesi. Elementi fondamentali della sessione sono i pacchetti di aggiornamenti portati da Haas e Mercedes. Il team americano ha deciso di sfruttare la gara di casa per apportare grandi modifiche alla loro monoposto, con l’inserimento di nuove pance stile Red Bull e delle nuove prese d’aria laterali. Modifiche minori invece per Mercedes, già proiettata verso il 2024. Durante le prove libere gran parte della griglia si concentra sul passo gara, riservando solo i minuti finali al giro veloce. Hamilton e Verstappen si mettono in testa alla classifica nella prime battute, ma successivamente Albon e Norris hanno la meglio, con la pista che si migliora giro dopo giro. Infine, il campione del mondo in carica, seguito dal resto della griglia, monta le gomme rosse e si impegna nei giri veloci. In testa alla classifica spicca Verstappen in 1:35.912, seguito da Leclerc a un solo decimo di distanza e Hamilton che chiude il podio due decimi dietro. In top five anche Perez, in ritardo di tre decimi e Magnussen, a mezzo secondo. Si torna in pista tra qualche ora per le qualifiche.

Max VERSTAPPEN 1:35.912 Charles LECLERC +0.156 Lewis HAMILTON +0.281 Sergio PEREZ +0.300 Kevin MAGNUSSEN +0.560 George RUSSELL +0.562 Alex ALBON +0.592 Carlos SAINZ +0.621 Nico HULKENBERG +0.790 Pierre GASLY +0.793 Logan SARGEANT +1.075 Esteban OCON +1.154 Yuki TSUNODA +1.192 Daniel RICCIARDO +1.240 Lando NORRIS +1.192 ZHOU Guanyu +1.506 Valtteri BOTTAS +1.605 Fernando ALONSO +1.928 Oscar PIASTRI +2.508 Lance STROLL +4.028