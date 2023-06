F1, GP Spagna Barcellona 2023: Medvedev e Lewandowski visitano il box Ferrari (FOTO)

Il GP di Spagna in programma questo fine settimana a Barcellona non rappresenterà un evento mondano come quelli di Monte-Carlo, Miami o il futuro GP di Las Vegas, ma le incursioni di protagonisti del mondo dello sport non mancano. Poco prima delle qualifiche nel box Ferrari ha fatto visita Daniil Medvedev, che dopo la prematura uscita dal Roland Garros ha deciso di trascorrere in questo modo un week-end di relax prima di preparare la stagione sull’erba. Ma non solo, perché poco dopo è arrivato anche Robert Lewandowski, la cui prima stagione con la maglia del Barcellona si è conclusa con la conquista del titolo di campioni di Spagna.