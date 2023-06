F1 GP Spagna 2023, Leclerc: “Gara fondamentale, speriamo di ottenere piccoli miglioramenti”

Alla vigilia del weekend del GP di Spagna 2023, Charles Leclerc ha parlato con la stampa: “Non ci aspettiamo miracoli, ma speriamo di ottenere piccoli miglioramenti. Personalmente non mi aspetto grandi cambi. La macchina al momento è bizzosa e appena usciamo dalle condizioni della qualifica, con gomme nuove e vento sotto controllo, perde tanto carico aerodinamico. La speranza è di migliorare le performance o quantomeno essere più regolari“.

Leclerc ha poi proseguito: “Il circuito di Barcellona è il migliore per capire a che punto siamo, perciò questa gara sarà fondamentale. Qui possiamo capire se i miglioramenti vanno dalla parte giusta ed è fondamentale avere certi upgrade su questo tracciato. Le critiche ci stanno e non possiamo nasconderci. Tuttavia anche se siamo lontani dalla Red Bull e c’è molto da lavorare, non credo che sia tutto da rifare. Come ho già detto, la macchina è molto buona in qualifica, mentre in gara siamo lontani“. Infine, su Vasseur: “Il suo ingresso è stato morbido. Non vuole fare grandi cambi, ma solo apportare ritocchi. Il modo in cui motiva il team è eccezionale, inoltre sul piano personale abbiamo un rapporto eccezionale visto che ci conosciamo da tempo. Apprezzo molto la sua onestà“.