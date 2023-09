F1 GP Singapore 2023, Leclerc: “Buona giornata, ma non ci illudiamo”

“È stata una buona giornata: la vettura sembra un po’ più competitiva rispetto a quanto ci aspettavamo, ma non ci facciamo troppe illusioni dal momento che credo che i nostri rivali non abbiano ancora mostrato il loro vero potenziale”. Lo ha detto Charles Leclerc dopo le ottime prove libere del venerdì al Gp di Singapore per la Ferrari: “Lavoreremo per raffinare ulteriormente il bilanciamento della monoposto e sono fiducioso che potremo migliorare ancora domani”.