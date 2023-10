F1 GP Qatar, Piastri:”Gara dura, ma sono felice del risultato”

Le parole di Oscar Piastri dopo il secondo posto conquistato nel Gran Premio del Qatar: “Sono molto contento del risultato. Siamo partiti molto bene, con un buon passo, in quella che è stata la gara più dura della mia vita. C’era davvero molto caldo e con le tre soste abbiamo sempre spinto quindi la fatica è stata davvero molta, sembrava di correre ogni giro come se fosse la qualifica. Nel complesso una gran bella gara, sono felice di non aver ricevuto penalità e aver gestito bene le gomme”.