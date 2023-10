CDM Canoa slalom: De Gennaro al nono posto, niente finale per Bertoncelli e Micozzi

Coppa del Mondo di canoa slalom: De Gennaro vede svanire il successo di specialità nel kayak all’ultima gara, dopo essere stato in testa per tutta la stagione, bene invece Vit Prindis, a cui basta il secondo posto nelle acque di Vaires-Sur-Marne, che ospiteranno anche le prossime Olimpiadi. L’azzurro appare impreciso nella sua discesa chiudendo in 99.49. Alla fine basta la piazza d’onore alle spalle del diciannovenne Titouan Castryck, al primo successo in carriera, per permettere al ceco di intascarsi il terzo titolo di Coppa del Mondo nel kayak. A chiudere il podio il britannico Jonny Dickson, fuori Marcello Beda, trentanovesimo al termine delle batterie di qualificazione.

Tra le donne è Jessica Fox a confermarmi la migliore. L’australiana con il suo tempo di 106.04 risulta inavvicinabile, con Martina Satkova (110.08, due penalità) e Mallory Franklin(111.97, due penalità) che le fanno compagnia sul podio. Azzurre fuori dalla finale, Marta Bertoncelli e Elena Micozzi sono state eliminate durante le batterie, non collezionando un posto tra le migliori ventiquattro che si sarebbero giocate la semifinale.