F1 GP Olanda 2023, Perez dopo le libere: “Al vertice c’è sempre lotta, dobbiamo farci trovare pronti”

“Abbiamo lavorato con un alto quantitativo di carburante, questo ci ha aiutati a raccogliere informazioni che ci torneranno utili nel weekend. La battaglia al vertice sembra serrata, come sempre dobbiamo farci trovare pronti ad ogni eventualità”. Sono le parole di Sergio Perez, pilota Red Bull, dopo le prove libere del venerdì del GP d’Olanda, in programma sul circuito di Zandvoort. “Nel complesso è stata una buona giornata, nonostante la sporcizia presente sulla pista, e personalmente non vedo l’ora di affrontare il resto del week-end”, ha concluso il messicano.