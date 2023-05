F1 GP Monaco 2023: cinque secondi di penalità per Russell

Succede di tutto a Montecarlo nel Gp di Monaco 2023. E’ arrivata la pioggia sul principato innescando un valzer di pit stop con Alonso che ha fatto addirittura due soste prima di montare le intermedie. Piloti molto in difficoltà con Russell che è andato lungo al casinò. Il pilota inglese è però rientrato in pista senza accertarsi se ci fossero avversari in arrivo scontrandosi con Sergio Perez. Nessuna conseguenza per le auto ma la direzione gara ha deciso di comminare 5 secondi di penalità all’inglese.