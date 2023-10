F1, Gp Messico 2023. Risultati e classifica prove libere 2, Verstappen precede Norris e Leclerc

I risultati e la classifica della seconda sessione delle prove libere nel Gran Premio del Messico 2023 di Formula 1. Sul circuito dei Fratelli Rodriguez, il miglior tempo è ancora di Max Verstappen come avvenuto nelle FP1. Alle spalle dell’olandese campione del mondo si piazzano Lando Norris e Charles Leclerc, con quest’ultimo apparso decisamente a suo agio a livello di passo gara. Solo undicesima l’altra Ferrari di Carlos Sainz, con lo spagnolo in ripresa a livello fisico dopo i problemi gastrointestinali delle ultime ore. Sorprende Bottas in quarta posizione davanti all’idolo di casa Sergio Perez. In difficoltà, o comunque nascosto, Fernando Alonso che addirittura chiude ultimo con l’Aston Martin.

I risultati delle FP2 del Gran Premio del Messico