F1 GP Las Vegas 2023, Hamilton: “Mi sento benissimo, sono pronto a ripartire”

Dopo le tribolate prove libere del GP di Las Vegas 2023, Lewis Hamilton ha commentato così la sua prestazione e le prime impressioni con la pista: “Si tratta di un circuito incredibilmente veloce, sono contento di correre qui. Gli organizzatori hanno fatto un gran lavoro per risolvere il problema avuto nella FP1, e nella FP2 è andato tutto liscio. La vettura non era male e credo che non siamo troppo distanti dai nostri rivali. Abbiamo sofferto un po’ il graining ed eravamo a corto di gomme, ma mi sembra che siamo tutti sulla stessa barca. Credo sia dovuto alla combinazione tra la nuova superficie della pista e le temperature“.

Il pilota della Mercedes ha poi proseguito: “Stiamo anche utilizzando un assetto a basso carico aerodinamico, quindi si scivola in molte curve a bassa velocità e anche in alcune curve ad alta velocità. Il resto del fine settimana sarà interessante e penso che le qualifiche saranno estremamente importanti. Gestire il deterioramento degli pneumatici sarà fondamentale anche in gara. Nel complesso però mi sono divertito molto, mi sento benissimo e sono pronto a ripartire“.