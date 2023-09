F1 GP Giappone, Sainz: “Suzuka è uno dei miei circuiti preferiti, ma non sarà un week end in discesa”

“Abbiamo avuto una serata di festeggiamenti, perché tutta la squadra se la meritava, ma poi abbiamo subito iniziato a pensare a questa gara: Suzuka è uno dei miei circuiti preferiti, anche se non credo che per noi questo sarà un weekend in discesa”. Lo ha detto Carlos Sainz a pochi giorni dalla vittoria di Singapore e in vista del Gran Premio del Giappone, su una pista che “presenta curve da alta velocità e si gira con un carico aerodinamico medio-basso, che spesso ha messo in evidenza alcuni limiti della SF-23 – ha detto -, inoltre qui c’è spesso il vento, che non è amico della nostra monoposto, che si è rivelata molto sensibile nei comportamenti al suo variare. Nelle ultime gare abbiamo però imparato parecchie cose su come massimizzare il potenziale del pacchetto a nostra disposizione e sono fiducioso che riusciremo a farlo anche qui. A quel punto guarderemo la classifica e sapremo qual è il nostro livello di competitività”. La sua è una vera passione per il Giappone. E spiega i motivi: “Innanzitutto le persone, gli appassionati sono tantissimi e ce la mettono tutta per farti arrivare il loro affetto, poi le città sono bellissime e la cucina è qualcosa di straordinario”.