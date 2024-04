Virtus Francavilla-Catania oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Virtus Francavilla-Catania sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Partita importantissima quella che si disputerà alla Nuovoarredo Arena: i pugliesi sono terzultimi e sfidano un’altra formazione in lotta per la salvezza, ma al momento più tranquilla e fuori dai playout, per rimescolare le carte. Situazione spinosa per gli etnei: grande gioia per la vittoria della Coppa Italia, ma ora serve la salvezza per disputare i playoff a partire dalla fase nazionale. Appuntamento alle ore 18.30 di domenica 7 aprile. Diretta tv su Sky Sport 254, diretta streaming su Sky Go e anche su Now.