F1 GP Giappone 2024, Alonso: “Sesto posto un miracolo, siamo la quinta forza del campionato”

Intervenuto ai microfoni di DAZN Spagna al termine del GP del Giappone 2024 di Formula 1, Fernando Alonso ha analizzato la gara definendola come la sua “migliore dal maggio dello scorso anno e una delle cinque più complete di sempre“. “Ovviamente nessuno la ricorderà perché sono arrivato sesto, ma era da tempo che non vivevo un weekend così – ha proseguito l’asturiano, in grado di riuscire a tenersi alle spalle Piastri e Russell – Red Bull e Ferrari fanno un campionato a parte, McLaren e Mercedes sono davanti, ma noi siamo la quinta forza del campionato. La nostra posizione naturale in griglia dovrebbe essere nona e decima, invece ieri siamo arrivati quinti in qualifica e oggi sesti. Un doppio miracolo“.

Alonso si è poi tolto un sassolino dalla scarpa dopo la squalifica post GP d’Australia: “Confermiamo il sesto posto finale? Non so che dire, dopo l’Australia potrebbero squalificarmi per il resto del campionato. È chiaro che avere Piastri alle spalle era un modo per difendermi da Russell. Una tattica simile a quella di Sainz lo scorso anno a Singapore: dare il DRS al secondo per difendersi dal terzo. E’ una cosa normale“.