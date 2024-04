F1 GP Giappone, Piastri: “Abbiamo del lavoro da fare, non il mio weekend migliore”

Oscar Piastri, pilota della McLaren, commenta l’ottava piazza conquistata nel Gran Premio del Giappone: “Non proprio in lotta per le posizioni che ci aspettavamo. Non avevamo il ritmo delle macchine intorno a noi e dobbiamo capire il perché. Ho fatto un errore all’ultima chicane, mi sono bloccato e basta. Penso che la giornata di oggi abbia dimostrato che abbiamo ancora del lavoro da fare. Non siamo ancora al livello della Ferrari. Anche per me non è stato il fine settimana migliore, quindi devo guardarmi dentro“.