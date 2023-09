F1 GP Giappone 2023, Vasseur: “Non vorrei esagerare con l’ottimismo ma sta andando tutto bene”

“Finora sta andando tutto bene. Abbiamo fatto un buon test con le soft, non vorrei esagerare con l’ottimismo ma sta andando tutto bene. Verstappen ha fatto il miglior giro, la pista si sta degradando, non è in condizioni ottimali ma vediamo”. Lo ha affermato il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport, al termine delle FP2 sul circuito di Suzuka. Sia Leclerc che Sainz hanno chiuso nelle prime 4 posizioni sia la prima che la seconda sessione di libere.