F1 GP Canada, meccanico Ferrari evita disastro in pit lane: fermata gomma Mercedes che rotolava

Un meccanico della Ferrari evita il disastro in pit lane. E’ successo nelle fasi iniziali del GP del Canada di F1, quando George Russell era rientrato ai box dopo aver danneggiato la sua Mercedes. Al momento della sosta per riparare la vettura, però, la gomma posteriore destra appena sostituita si è staccata dalla W14 ed è cominciata a rotolare pericolosamente in pit-lane. Per fortuna, come detto, un membro del Cavallino con prontezza e coraggio ha cominciato a correre rapidamente in pit-lane fermando lo pneumatico prima che potesse travolgere qualcuno.