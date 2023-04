F1 GP Baku 2023, Wolff: “Leclerc? Non ho mai parlato con lui del futuro”

Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della qualifica shootout del GP di Baku 2023. La qualifica si è chiusa con il quarto e sesto posto rispettivamente conquistati da George Russell e Lewis Hamilton, mentre i ferraristi Charles Leclerc (primo) e Carlos Sainz (quinto) si sono dimostrati superiori.

“Non sono ancora riuscito a capire se questo format mi piace, ma è giusto che la Formula 1 sperimenti nuove modalità di corsa – ha dichiarato Wolff –. Vedremo alla fine del weekend quali saranno i risultati, i piloti ieri hanno avuto qualche difficoltà con la pressione gomme. Oggi abbiamo fatto meglio ma si vede che abbiamo bisogno di molti giri in più rispetto a Ferrari e Red Bull per essere veloci. Ci attendiamo degli aggiornamenti importanti e migliorie in pista a partire da Imola. In Australia non abbiamo visto la forza della Ferrari in gara, mentre su questo tracciato si vede che Leclerc ha più feeling con la macchina e riesce a darci maggiore distacco. Non ho mai parlato con Charles di futuro, l’ho solo incontrato una volta per caso subito dopo Melbourne. Per la gara mi aspetto che Hamilton e Russell possano essere più competitivi, anche se sarà difficile effettuare tanti sorpassi con le zone Drs più corte rispetto ad altri tracciati”.