F1 Gp Azerbaigian, Alonso: “Ferrari fortunata. Noi stiamo facendo un lavoro straordinario”

Sergio Perez vince il Gp dell’Azerbaigian, precedendo il compagno di scuderia, Max Verstappen e Charles Leclerc, terzo. Quarta piazza per Fernando Alonso, al volante dell’Aston Martin. Lo spagnolo ha tracciato un’analisi della gara in zona mista: “Credo che la Ferrari sia stata fortunata – spiega -. La gomma dura ha avuto un degrado minore del previsto. Abbiamo montato le dure quando è arrivata la safety car, di giri ne mancavano 38. Ha resistito abbastanza bene, poi la temperatura della pista è scesa. Credo che con le medie le Ferrari abbiano avuto un enorme degrado nel primo stint. Quindi in una normale gara calda credo faranno più fatica. Oggi per loro è andata bene, a Miami sarà diverso“. Alonso si è poi soffermato sull’ottimo avvio della scuderia britannica: “Al momento siamo in una situazione in cui non ci aspettavamo di trovarci. Abbiamo molte persone di talento in fabbrica, ma siamo ancora una piccola squadra rispetto al resto. C’è un lavoro straordinario”.