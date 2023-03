F1 GP Australia 2023, Russell: “Non sono d’accordo con Hamilton, non sono stato fortunato”

“Non penso che in Arabia siamo stati fortunati, credo che dipenda dal lavoro svolto prima della gara. Dal mio punto di vista, sentite anche le difficoltà di Lewis, ritenevo fosse la scelta più sensata aver cambiato il bilanciamento”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, George Russell, in conferenza stampa alla vigilia del weekend in Australia della F1, rispondendo dunque alle parole del compagno Hamilton che aveva parlato di fortuna in Arabia Saudita: “Ogni pilota sente la macchina in maniera differente, in Arabia è stato un esempio. Sono contento di come abbiamo risolto il problema”.