F1, GP Australia 2023: indagine su invasione di pista a fine gara, tifoso ferito da un detrito

Non si placano le polemiche relative al GP d’Australia 2023, terzo appuntamento del mondiale di F1. Oltre alle discutibili decisioni della FIA, sono finiti nel mirino delle critiche agli organizzatori della gara, rei di non aver garantito le misure di sicurezza necessarie. Prima che la gara fosse ufficialmente terminata, infatti, alcuni spettatori si sono resti protagonisti di una pericolosa invasione di pista.

La Fia ha parlato di una “grave violazione del codice sportivo”, mentre l’ad dell’Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott, ha detto che quanto accaduto “avrebbe potuto avere conseguenze terribili”. Come se non bastasse, un uomo che si trovava su una collinetta dell’Albert Park, poco distante dal punto in cui la Haas Kevin Magnussen è finita contro le barriere, è rimasto ferito al braccio per via di un detrito volato via dalla monoposto.