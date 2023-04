F1 GP Australia 2023, accesa discussione tra Leclerc e Sainz dopo le qualifiche (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Accesa discussione tra Carlos Sainz e Charles Leclerc al termine delle qualifiche del GP d’Australia 2023, terza tappa del mondiale di F1. I due piloti della Ferrari, rispettivamente quinto e settimo, si sono confrontati faccia a faccia dando vita a un battibecco. Non è dato saperlo dato che non si sente dal video ciò che si dicono i due, tuttavia è possibile che i due si siano confrontati in merito al Q3, con Leclerc che già nell’intervista a Sky si era lamentato la presenza di Sainz davanti a lui per tutto il primo settore. Fortunatamente la discussione è terminata con un chiarimento, come auspicabile tra compagni di squadra. Fatto sta che le difficoltà di quest’inizio di stagione per la Rossa si riversano inevitabilmente anche nel box. Ecco il video della discussione.