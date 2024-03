F1 GP Arabia Saudita 2024, risultati e classifica prove libere 3: Verstappen miglior tempo, Zhou a muro

Max Verstappen fa segnare il tempo più veloce in una terza sessione di prove libere che si è accorciata nel finale a causa di un incidente che ha visto coinvolto Zhou Guanyu a circa 15′ dalla fine. Il pilota della Sauber è andato a muro, provocando uno stop di circa 10′ e costringendo le scuderie a mandare tutti in pista negli ultimi 5′ per le ultime sperimentazioni in vista delle qualifiche di questa sera. Dietro il campione del mondo olandese troviamo Charles Leclerc distante poco più di un decimo, mentre in terza posizione c’è Sergio Perez. Da sottolineare un buon debutto per Oliver Bearman, chiamato a sostituire Carlos Sainz in questo fine settimana. Il classe ’05 londinese ha avuto modo di conoscere meglio una monoposto che fin qui aveva guidato solo al simulatore, provando poi un long run nella parte centrale della sessione. L’incidente di Zhou ha ulteriormente condizionato la sua fase di apprendistato, con solamente un tentativo di giro da qualifica con gomma soft effettuato.

CLASSIFICA FP3 GP ARABIA SAUDITA