Sarri contro Moggi: “In difficoltà nel rispondere a un radiato. Con lui la Juventus è retrocessa”

Duro attacco da parte dell’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, in risposta alle parole di Luciano Moggi che negli scorsi giorni lo ha criticato dopo l’eliminazione col Bayern e le recenti sconfitte in campionato: “Mi metti in difficoltà perché devo rispondere a un radiato, mi sento di mancare di rispetto a tutti i non radiati. La verità è che l’ultimo scudetto della Juventus è stata sotto la mia gestione e la verità è che l’unica retrocessione della Juventus in una storia ultracentenaria è stata sotto la sua gestione, e anche con 17 punti di penalizzazione per il campionato di Serie B. Purtroppo ho anche la sensazione di quello che c’è dietro le sue dichiarazioni, però i fatti sono questi”.

Ecco cosa aveva detto l’ex dg bianconero: “La Juventus è seconda in classifica con Allegri. Non facciamo la fine che si stava facendo con Sarri. Nel suo unico anno in bianconero ha rischiato di perdere lo scudetto che ha vinto, e vi dico che se fosse rimasto un altro anno la squadra sarebbe retrocessa in B…”.