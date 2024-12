“E’ incredibile! Non solo per me, ma per tutto il team. Abbiamo fatto un lavoro incredibile, sono molto fiero di tutti. E’ stato un percorso fantastico e concludere la stagione così è perfetto. Un grosso ringraziamento a tutti. Tornare a vincere il Costruttori dopo 26 anni è davvero speciale”. Queste le parole di Lando Norris dopo la vittoria del Gran Premio di Abu Dhabi. “Io e Zak Brown abbiamo già detto che stasera ci divertiremo! Voglio festeggiare con il team, sarà una bella nottata. L’anno prossimo il mio anno? L’obiettivo è quello di essere campione del mondo. Come team vogliamo vincere il Costruttori. Io ho commesso degli errori quest’anno, ma ho imparato tanto, sia da Max che dagli altri avversari. Sono entusiasta di riprovarci l’anno prossimo“.