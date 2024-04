F1, ‘giallo’ sulla pole sprint di Norris: ecco cosa è successo e cosa dice il regolamento

La pole position di Lewis Hamilton nelle qualifiche shootout del GP di Cina 2024 di F1 sembrava ormai certa, ma all’improvviso nel monitor dei tempi è comparso Lando Norris come leader. Inizialmente si poteva pensare ad un errore visto che il pilota della McLaren era ai box, ma in realtà gli è stato restituito il tempo cancellato in precedenza per ‘track limits’. Se nei giri precedenti Norris era effettivamente andato fuori dalla pista, eccedendo i limiti, nel terzo era invece rimasto dentro. Ma come mai gli è stato tolto il giro e cosa dice il regolamento? Andiamo a vederlo insieme.

Il paragrafo 13 delle note della FIA dice che “ogni volta che un pilota non rimane nei track limits, ciò risulterà nell’annullamento di quel giro“. Non si fa però nessun riferimento al giro seguente, dunque cancellarlo è stato un chiaro errore.

Può invece succedere che il direttore di gara prenda lui stesso la decisione di cancellare il giro successivo e lo comunichi ai giudici, come accaduto in altre gare in passato (la più recente in Bahrain). Uno scenario simile sarebbe stato però contro il buon senso in condizioni atmosferiche avverse come quelle in cui si è svolto il Q3 a Shanghai, dove era davvero difficile restare nei limiti della pista visto l’asfalto scivoloso. Inoltre, come si evince dai tempi, l’uscita all’ultima curva di Norris non gli ha dato nessun vantaggio per il giro seguente, dove ha infatti fatto segnare un primo settore più lento rispetto a quello del giro precedente.