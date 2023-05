F1, Ecclestone sul futuro di Hamilton: “Resta in Mercedes o si ritira. Ferrari? Non è una casa di riposo”

Bernie Ecclestone ha rilasciato un’intervista all’agenzia PA, esprimendo la sua opinione in merito ad un ipotetico passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari: “Non capisco come Lewis possa pensare di trovarsi meglio in Ferrari. Non si tratta di una casa di riposo, bensì di un team che vuole vincere il campionato. Sarei sorpreso se il team di Maranello decidesse di separarsi da Leclerc, specialmente perché ne sono innamorati, per ingaggiare Hamilton. Inoltre è strano che Lewis voglia andarsene adesso, dopo aver detto che anche a fine carriera resterà legato alla Mercedes“. Insomma, l’ex patron della F1 non è per nulla convinto dall’indiscrezione del Daily Mail e ribadisce: “Se fossi in Hamilton e vedessi Charles andar via dalla Ferrari, penserei che in quel team ci sia qualcosa che non va“.

Ecclestone ha infine detto: “Secondo me Hamilton resterà in Mercedes o al massimo si ritirerà. Personalmente capisco la sua frustrazione viste le condizioni attuali, tuttavia il suo contratto è molto oneroso e questo rappresenta un problema. Penso che solamente con la Red Bull potrebbe vincere l’ottavo mondiale, ma lì non c’è posto per lui“.