Come riportato da ‘La Repubblica’, potrebbe costare cara al Napoli la battaglia all’interno degli uffici della Lega Serie A inerente all’elezione del neo presidente Ezio Simonelli. Il patron del club partenopeo Aurelio De Laurentiis, secondo quanto scrive il quotidiano romano, avrebbe infatti inizialmente presentato un ricorso al Tribunale di Milano, con la richiesta di destituzione di Simonelli, firmata anche dal consigliere indipendente della Lega Serie A, Gaetano Blandini, e dallo stesso Aurelio De Laurentiis.

COSA È SUCCESSO

In sostanza, il numero uno del club campano avrebbe provato a cancellare l’elezione di Simonelli nonostante fossero già state poste le firme su tutti i comunicati delle ultime due giornate di campionato. Un’azione che potrebbe costare cara perché porterebbe alla possibile violazione della clausola compromissoria, che prevede che le controversie di ambito sportivo siano devolute alla Camera arbitrale e che per seguire le vie della giustizia ordinaria serva l’autorizzazione del Consiglio federale.

De Laurentiis ha poi ritirato il ricorso, ma soltanto dopo che c’era già stato un pronunciamento da parte del Tribunale di Milano sulla richiesta (respinta) di un decreto “inaudita altera parte” per ottenere un pronunciamento sospensivo dell’elezione di Simonelli mentre il presidente era a Riyahd per la Supercoppa Italiana.

Violare la clausola compromissoria può portare conseguenze sia al presidente (che rischia un anno di inibizione) che al club, nonostante il patron abbia specificato come per lui non si tratterebbe di una violazione dato che Simonelli non è un tesserato. Il Codice di giustizia sportiva si applica a chiunque svolge attività “comunque rilevanti per l’ordinamento federale” e ora sarà il procuratore federale della FIGC Giuseppe Chiné pronunciarsi a riguardo.

COSA DICE LA NORMA

Due sono gli articoli che devono essere presi in considerazione in questo caso. Si parte innanzitutto dall’articolo 30 dello statuto FIGC, ovvero quello di “Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria”, per poi entrare nel dettaglio di cosa prevede questa clausola compromissoria nell’articolo 34 “Violazione del vincolo di giustizia” del Codice di Giustizia Sportiva:.

ARTICOLO 30 STATUTO FIGC

I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’ obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata.

e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA , dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI , in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali. Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi della normativa vigente o da regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 10.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 90 giorni ovvero a 12 turni di campionato; b) la perdita della gara; c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori o la squalifica del campo per un numero di turni inferiore a 90 giorni ovvero a 6 gare interne.

tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, , in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali. Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi della normativa vigente o da regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 10.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 90 giorni ovvero a 12 turni di campionato; b) la perdita della gara; c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori o la squalifica del campo per un numero di turni inferiore a 90 giorni ovvero a 6 gare interne. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia . Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell’affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. In ogni caso, devono essere osservati i Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e le norme statutarie e regolamentari federali di loro attuazione.

ARTICOLO 34 CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA