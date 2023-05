F1, a Montecarlo arriva la pioggia: rischio gara pazza e bagnata

Arriva la pioggia su Montecarlo. Oggi alle 15 si partirà con il sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023. Scatterà dalla prima casella il super Verstappen, che si è messo davanti a tutti allo scadere beffando Alonso e Leclerc, poi penalizzato e 6° in griglia. Ocon sarà terzo, seguito da Sainz e Hamilton. Secondo quanto dicono le previsioni del tempo, è prevista pioggia dalle 13-14 fino al tardo pomeriggio. Aumentano quindi le possibilità di una gara bagnata, che metterebbe in dubbio i piani di Verstappen, che sull’asciutto non sembra avere rivali. Perez potrebbe essere avvantaggiato da una corsa magari con tanti pit stop per risalire dall’ultima posizione di ieri dopo l’errore in curva 1 nel Q1. In queste occasioni sono spesso i piloti più esperti a trarre vantaggio dalle condizioni miste. Alonso potrebbe essere ancora più pericoloso dalla seconda casella ma anche Hamilton dalla quinta piazza ha l’esperienza per provare a centrare il secondo podio stagionale. Sale quindi l’attesa per un gran premio che si prospetta più entusiasmante di quello che sarebbe già stato in condizioni asciutte.