Attilio Fontana: “L’autodromo di Monza sarà un modello di eccellenza”

“La Lombardia vuole confermarsi come un modello in ogni sua attività. L’Autodromo di Monza dovrà essere anche in questo caso un modello, un’eccellenza che esalti e ne valorizzi la storia, il fascino e la grande tradizione di questo che è diventato un tempo della velocità. La sfida è declinare la modernità, l’efficienza, la capacità di offrire un servizio migliore dimostrando cosa è per noi il futuro, rendendo concreta una risposta che sia compatibile con le esigenze che il mondo ci chiede”. A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione dell’avvio degli interventi di riqualificazione dell’Autodromo di Monza. “Le risorse ci sono – ha continuato Fontana – la voglia di lavorare insieme c’è. Dato che come lombardi e italiani siamo i migliori del mondo, difenderemo questo primato”.

Presenti anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini; il sindaco di Monza, Paolo Pilotto; il presidente e Ad di Formula 1, Stefano Domenicali; e il presidente di Automobile Club Italia, Angelo Sticchi Damiani e di Milano, Geronimo La Russa. “Regione Lombardia ha sempre sostenuto con risorse consistenti – ha spiegato il presidente Fontana – sia il complesso della Villa Reale, con 55 milioni di euro per la realizzazione del masterplan, sia ACI, con 32 milioni di euro di risorse autonome e 25 milioni derivate dallo Stato, per i lavori che permetteranno di usare gli impianti al meglio possibile con un importante ritorno economico”.