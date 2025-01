E’ tutto pronto per il Trofeo CONI Winter, che si svolgerà in Abruzzo tra il 16 e il 19 gennaio. La manifestazione multisportiva riservata agli atleti under 14 arriva alla sua terza edizione e vedrà impegnati circa 800 giovani. Le competizioni avranno luogo sull’Altopiano delle Rocche – tra i comuni di Celano, Ovindoli, Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio – e a Roccaraso. La rassegna è stata presentata nella mattinata di mercoledì 8 gennaio a Ovindoli, presso la Sala Consiliare.

Nel corso della conferenza sono intervenuti il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente del CONI Abruzzo Enzo Imbastaro, l’Assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri, il Sindaco di Ovindoli e Presidente di FISI Abruzzo Angelo Ciminelli, il Consigliere Nazionale FISG Nadia Bortot e il Presidente di FITRI Abruzzo Riccardo Pisano. Presenti, inoltre, i Sindaci degli altri comuni coinvolti, ovvero Settimio Santilli (Celano), Emilio Nusca (Rocca di Mezzo), Gennarino Di Stefano (Rocca di Cambio) e Francesco Di Donato (Roccaraso), oltre a Cecilia D’Angelo, Direttrice Territorio CONI.

“Sarà un grande evento”

Enzo Imbastaro è stato il primo a parlare: “Sarà un grande evento, importante anche per la promozione del nostro territorio. Ringrazio il CONI per aver assegnato all’Abruzzo l’organizzazione del Trofeo CONI Winter 2024 e Cecilia D’Angelo per esserci stata vicina in tutte le iniziative che stiamo portando avanti. Sono certo che tutto riuscirà al meglio anche grazie alla disponibilità dei Sindaci dei comuni. Ci vediamo sui campi gara”. Mario Quaglieri ha aggiunto: “La partnership tra Regione e CONI ci ha permesso di organizzare questo fantastico evento. Siamo felicissimi. Oggi si apre un portone, un osservatorio sull’offerta degli sport e della vita invernale in Abruzzo. Chi verrà troverà una regione accogliente”.

Successivamente, è stato proiettato un videomessaggio di Marco Marsilio: “Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare la terza edizione del Trofeo CONI Winter, è la conferma che questa regione ha tutte le carte in regola per essere sede di eventi così importanti. I ragazzi che parteciperanno coltivano il sogno olimpico, e a tal proposito è scattato il conto alla rovescia verso Milano Cortina 2026: dopo Parigi, il testimone del grande sport passa all’Italia. È una grande responsabilità per la nostra nazione e per tutte le istituzioni locali: la Regione Abruzzo in questi anni ha dedicato grande attenzione a miglioramento e potenziamento delle infrastrutture, non ultime quelle sportive. Per questo ringrazio il CONI: per aver scelto l’Abruzzo e per il prezioso lavoro che porta avanti con i suoi tesserati ogni giorno, contribuendo ad affermare i valori sportivi che sono alla base del vivere civile”.

“E’ un anticipo dei Giochi Olimpici”

“Siamo certi che sarà una manifestazione fantastica a partire dalla cerimonia di apertura di Celano – afferma invece Cecilia D’Angelo –. Vogliamo vivere le bellezze del territorio. Il Trofeo CONI rappresenta l’inizio della sana competizione, le federazioni e i ragazzi sono entusiasti di partecipare: è un anticipo di quello che si vive ai Giochi Olimpici, è un sogno e un ricordo che gli atleti portano avanti per tutta la vita. È un momento di condivisione ulteriormente avvalorato dai Giochi CONI Fair Play. La multidisciplinarità è fondamentale per la crescita dei ragazzi”.

Angelo Ciminelli ha ringraziato l’organizzazione dell’evento, per poi dichiarare: “Il Trofeo CONI è una prima Olimpiade”. Nadia Bortot ha invece affermato: “Per noi si tratta di una bellissima sfida. Ci siamo impegnati moltissimo per tutte le discipline, i ragazzi sono entusiasti. In questi territori sono cresciute campionesse d’Italia che poi sono diventate grandi allenatrici”. La parola è passata poi a Riccardo Pisano: “Sarà una festa dello sport. Siamo orgogliosi di partecipare con la novità del winter triathlon”.

“I ragazzi ricorderanno questa avventura per tutta la vita”

A chiudere gli interventi c’è Giovanni Malagò: “Il Trofeo CONI è una manifestazione molto richiesta. Siamo felici di poter dimostrare che gli sport invernali e sul ghiaccio si possono fare anche al di sotto di Alpi e Dolomiti. Abbiamo bisogno che l’Abruzzo sia coinvolto anche in prospettiva, anche dal punto di vista tecnico, perché in queste zone sono nati e devono continuare a nascere atleti e campioni olimpici. Il Trofeo CONI Winter è una grande opportunità. Non è stato facile riprogrammarlo dopo il rinvio di dicembre: è una scommessa vinta, così come l’aggiunta del winter triathlon. I numeri sono pazzeschi e sono convinto che in futuro saranno inserite ulteriori nuove discipline, proprio come accade ai Giochi Olimpici. I ragazzi ricorderanno questa avventura per tutta la vita: è la loro Olimpiade. Nel 2028 vogliamo portare in Italia i Giochi Olimpici Giovanili Invernali: abbiamo un dovere morale nei confronti dei ragazzi under 14 che partecipano al Trofeo CONI Winter. Se l’Italia è un grande Paese, nello sport lo siamo ancora di più”.

Il programma

Il Trofeo CONI Winter 2024 era inizialmente in programma tra il 12 e il 15 dicembre 2024, ma è stato posticipato a gennaio a causa delle condizioni meteo non favorevoli. Ora, l’Abruzzo si prepara ad una quattro giorni ricca di impegni, con il programma che include un totale di otto discipline: sci alpino, sci di fondo, snowboard, curling, hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico e short track. Inoltre, per la prima volta, la Federazione Italiana Triathlon permetterà ai giovani di partecipare al winter triathlon. La cerimonia di apertura si terrà a Celano, alle 17:00 di venerdì 17 gennaio, mentre domenica 19 gennaio – alle 10:00 – avrà luogo la cerimonia di chiusura a Ovindoli, nel corso della quale verrà proclamata la Regione vincitrice e sarà consegnato il premio Fair Play. Le gare si disputeranno venerdì 17 e sabato 18 e saranno disponibili in diretta sulla piattaforma OTT del CONI ‘ItaliaTeamTV’, che mostrerà anche la cerimonia di apertura e quella di chiusura.

TROFEO CONI WINTER – IL PROGRAMMA GENERALE

Mercoledì 8 gennaio

Conferenza Stampa di presentazione della III Edizione del Trofeo CONI

Comune di Ovindoli – Sala Consiliare – Via Dante Alighieri 12

Orario: 11:00

Lunedì 13 gennaio

Seminario: “CONI e Fondazione Milano Cortina 2026 – 21 tappe insieme per l’equità di genere nello sport italiano” – a cura della Direzione Territorio CONI e della Scuola Regionale dello Sport CONI Abruzzo con la partecipazione della Fondazione Milano Cortina 2026

L’Aquila – Università de L’Aquila – Sala San Basilio – Orario 16/19

Giovedì 16 gennaio

Arrivo delle Rappresentative Regionali

Giochi CONI Fair Play – Attività sportive multidisciplinari basate sui valori olimpici (OVEP) | Rocca di Mezzo – fascia oraria 17/19 presso Palestra Sebastiani

Venerdì 17 gennaio

Competizioni Sportive

Cerimonia di Apertura Ufficiale del Trofeo CONI 2024 presso il Comune di Celano (fascia oraria 17–18:30)

Sabato 18 gennaio

Competizioni Sportive

Giochi CONI Fair Play – Attività sportive multidisciplinari basate sui valori olimpici (OVEP):

Rocca di Mezzo – fascia oraria 10/19 presso Palestra Sebastiani

Roccaraso – fascia oraria 10/19 presso Palestra Comunale Auditorium

Domenica 19 gennaio

Cerimonia di Chiusura, proclamazione della Regione Vincitrice e consegna Premio Fair Play presso il Comune di Ovindoli (fascia oraria 10-11)

Ripartenza delle rappresentative