Malagò: “Sport e Salute? Ci sono le premesse per andare d’accordo”

“La nuova governance di Sport e Salute? Sono nomine politiche che siamo assolutamente felici di rispettare, con cui vogliamo andare d’accordo, ci sono tutte le premesse per farlo. Continuo a sottolineare quello che sanno tutti: è fondamentale sapere quali sono i ruoli e le deleghe, perché sennò diventa per tutti più difficile, ma sono assolutamente ottimista e positivo. Credo che con le linee di indirizzo tutto questo sarà formalizzato”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine del saluto di Vito Cozzoli, ex presidente di Sport e Salute, tenutosi presso la sala Autorità dello Stadio Olimpico. “Un mio parere su Marco Mezzaroma e Diego Nepi? Sono persone che conosco da molto tempo, non posso che dare un giudizio importante e positivo. Ripeto: è fondamentale avere chiare le linee di azione”, conclude Malagò.